Прямая линия с Путиным длилась более 4,5 часа

Владимир Путин в четверг провел Прямую линию. В этом году она была совмещена с ежегодной пресс-конференцией главы государства. На этот раз россияне направили Путину почти два миллиона обращений, а на вопросы журналистов и жителей страны президент отвечал более четырех с половиной часов.

В первую очередь, президента спросили о состоянии экономики страны. Как заявил Путин, ситуация устойчивая, развитие идет несмотря ни на что. За два года рост составил около 8 процентов.

Отвечая на вопрос о ходе специальной военной операции, президент рассказал, что бойцы часто дарят ему шевроны и другие сувениры. А военнослужащие 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота передали копию своего боевого знамени. Владимир Путин попросил развернуть его в студии.

Путина спросили и о ситуации с выплатами бойцам в Курской области. Формально военнослужащие находятся в зоне КТО и не являются участниками специальной военной операции, что сказывается на сумме денежных довольствий. Президент заявил, что все бойцы, которые исполняют свой долг перед Родиной на линии боевого соприкосновения, получат все положенные средства.

Кроме того, Путин ответил на вопросы о новой системе "Орешник", опровергнув мнения некоторых западных "экспертов" о том, что у противника есть шансы сбить российские ракеты.

Президенту были заданы вопросы о поддержке семей с детьми и строительстве жилья. По словам Путина, банки не должны вводить лимиты на выдачу семейной ипотеки. А льготная ипотека под 2 процента сохранится для жителей Арктики и новых регионов. Глава государства поблагодарил все субъекты, которые взяли шефство над городами Донбасса и Новороссии. Там уже восстановили более 20 тысяч социальных и инфраструктурных объектов.