Путин оценил вклад США и Британии в победу во Второй мировой

Владимир Путин заявил в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции, что Россия будет рада видеть всех на праздновании 80-летия Победы. Это касается в том числе стран Запада, входивших в антигитлеровскую коалицию.

Соединенные Штаты и Британия внесли заметный вклад в победу над нацизмом во Второй мировой, признал Путин. Но их потери несопоставимы с советскими, добавил российский лидер.

Будем рады всем, кто захочет разделить с нами радость Победы, подчеркнул Путин.

Ранее президент России пригласил своих коллег по ОДКБ приехать в Москву на празднование 80-ления Победы.