Нумеролог раскрыл трагедию отношений Седоковой и Тиммы

16 декабря Анна Седокова отметила день рождения. Ей исполнилось 42 года. А в ночь на 17 декабря ее бывший муж, латвийский баскетболист Янис Тимма покончил с собой. Говорят, спортсмен так и не смирился с тем, что артистка от него ушла. Сейчас убитая горем Анна находится в больнице с нервным срывом.

Меж тем звездный нумеролог Клара Кузденбаева высказала мнение, что союз артистки баскетболиста был обречен. Несмотря на совместимость, у Анны и Яниса было немало камней преткновения.

"Когда встречаются два человека с одинаковыми знаками в программе, то это судьба. В то же время оба с тяжелыми характерами, им было непросто в отношения. У обоих в программе отсутствуют четверки, а это значит, что их ждет вечная ругань в семье. У Яниса, как и у Анны эмоции тоже преобладают над разумом, им тяжело в быту. Вот такой парадокс. С одной стороны совместимость, а с другой стороны куча сложностей", - объяснила нумеролог.

По мнению эксперта, Седокова пренебрегала Тиммой. Она же доминировала в их отношениях. Трагедия же случилась потому, считает Кузденбаева, что близкие не смогли поддержать спортсмена в тяжелый период, передает "КП".