"Россия отошла от края пропасти": Путин заявил, что уберег страну

Президент Владимир Путин в ходе Прямой линии заявил, что уберег Россию, страна отошла от края пропасти. Так, по словам главы государства, удалось уберечь суверенитет.

"А без суверенитета ничего не получится. По поводу Ельцина. Да, его покровительственно хлопали по плечу, не замечали даже, когда он прикладывался к рюмочке, он был очень приятен на Западе. Но как только он подал голос и возразил против бомбардировки Югославии, его сразу начали обвинять и критиковать", - сказал Путин, отвечая на вопрос западного журналиста.

Ранее в ходе Прямой линии Путин заявил о готовности к переговорам с Дональдом Трампом в любое время. Политики не общались более четырех лет.