Путин: России нужно не перемирие, а мир и гарантии безопасности

Россия обратила внимание на мирные инициативы Индии и Китая, потому что увидела искреннюю попытку урегулирования украинского конфликта. В отличие от предложений западных стран, которые, фактически, являются воюющей стороной, заявил президент России в эфире программы "Итоги года с Владимиром Путиным".

Путин прокомментировал западную инициативу остановки военных действий на Украине. Президент России отметил, что сейчас идет процесс истощения техники, боеприпасов и личного состава ВСУ. Тем временем ВС России идут вперед, противник не может закрепиться на позициях. Остановка боевых действий на неделю даст украинской армии возможность закрепиться и переукомплектоваться.

Однако России нужно не перемирие, а мир и гарантии безопасности для своих граждан, подчеркнул Путин. Российский лидер раскрыл предложение венгерского премьера Виктора Орбана - устроить рождественское перемирие на день-два. Президент заявил, что согласился – но при условии, что Орбан сначала переговорит с украинской стороной. Так как Москва трижды соглашалась на предложения такого рода, а Киев в ответ заявлял, что не ведет никаких переговоров с Москвой. Это повторилось и на сей раз, приводит комментарий Путина ТВЦ.