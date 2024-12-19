Зеленский разразился бранью, услышав о предложении ракетной дуэли

Владимир Зеленский возмущен высказыванием Владимира Путина. Украинский лидер разразился бранью, комментируя слова президента России о ракетной дуэли с использованием "Орешника".

"Как вы думаете, он вменяемый человек?", - заявил Зеленский на пресс-конференции после заседания Европейского Совета. Далее украинский лидер перешел на лексику, которую в стенах подобных собраний употреблять не принято. Также глава киевского режима заявил, что никаких стамбульских договоренностей, которые упоминал во время "Прямой линии" Путин, не было: это, якобы, был ответ на ультиматум Москвы, передает Reuters.

Российский лидер в эфире программы "Итоги года с Владимиром Путиным" прокомментировал утверждения западных экспертов о недостатках системы "Орешник". Президент предложил эксперимент: Запад может указать любую цель в Киеве и попытаться своими системами ПВО перехватить российскую гиперзвуковую ракету средней дальности.