Удар ракетами Storm Shadow и ATACMS нанесли ВСУ по Ростовской области 18 декабря. Есть повреждения на территории предприятия "Комбинат Каменский", сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, украинская армия применила шесть оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства и четыре крылатые ракеты воздушного базирования "Storm Shadow". В бой вступили боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-400, "Бук-М3" и ЗРК "Панцирь". В результате сбиты все ракеты ATACMS, а также три из четырех ракет "Storm Shadow".

Одна крылатая ракета с помощью РЭБ отклонена от объекта атаки. Она упала на территории комбината, повреждено техническое строение. Как подчеркнули в Минобороны, действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, не останутся без ответа.