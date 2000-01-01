Путин провел Прямую линию. Главное

Владимир Путин подвел сегодня итоги года в ходе традиционной пресс- конференции, объединенной с Прямой линией. Она продолжалась четыре с половиной часа. Всего поступило более двух миллионов вопросов.

За пол часа до начала прямого эфира с президентом в Гостином дворе шли последние приготовления. Журналисты, коих тут собралось несколько сотен, зубрили вопросы. Технические специалисты проверяли оборудование. А колл-центр продолжал принимать обращения граждан, число которых к тому моменту уже превысило два миллиона.

Но и это был, разумеется, не предел. Все то время, пока Владимир Путин общался со страной и журналистами, поток просьб и вопросов от граждан не прекращался ни на секунду. Много их приходило и из Курской области, откуда продолжают планомерно выдавливать украинских боевиков. Этим сейчас занимается и 155-я бригада морской пехоты. Их знамя с автографами бойцов президент принес с собой.

В контексте СВО ожидаемо приходит огромное количество вопросов. Где-то есть проблемы с выплатами бойцам. Где-то с получением ветеранского статуса. Президент пообещал разобраться. Много спрашивают и про возможные переговоры. На что Владимир Путин в который раз заявляет: Россия от диалога никогда не отказывалась.

А вот в Киеве, напротив, готовности вести переговоры с Москвой не проявляют. Тому же Орбану с его предложением о Рождественском прекращении огня и обмене пленными Зеленский отказал в некультурной форме. Скептически в украинской столице отнеслись и к мирным инициативам Трампа. Впрочем, истинные намерения избранного президента США пока не понятны. А его подход решить украинский конфликт с позиции силы и вовсе вызывает резонные опасения. Потому как с Москвой, объяснил Путин американскому журналисту, так диалог не построить.

"Вам и тем людям, которые вам платят заработную плату в Соединённых Штатах, очень бы хотелось, чтобы Россия была в ослабленном положении. Я придерживаюсь другой точки зрения: я полагаю, что Россия стала гораздо сильнее за предыдущие два – три года. Почему? Потому что мы становимся по-настоящему суверенной страной – мы уже мало от кого зависим", - сказал Путин.

Тему США продолжает вопрос про уходящего президента США. Совсем недавно Байден, воспользовавшись своим правом, помиловал собственного сына Хантера, которому грозил реальный срок за коррупцию и наркотики. До этого Владимир Путин данную историю никак не комментировал. Однако в этот раз на вопросы журналистов все же ответил:

"Что касается Байдена, вы знаете тут всегда он политик и всегда важно, что в тебе больше политика или человека. Оказалось, что в Байдене больше человека. Я бы не осуждал его за это".

Возможность задать свой вопрос предоставляют и журналисту BBC.

Стивен Розенберг, корреспондент BBC: Ровно 25 лет Борис Ельцин ушёл в отставку передавал вам власть и сказал вам берегите Россию. Вы уберегли Россию?

"Я считаю, что я не просто уберег, я считаю, что мы отошли от края пропасти, все вело к полной тотальной утрате суверенитета, а без суверенитета Россия существовать не может", - отметил Путин.

Впрочем, тогда Россия была слаба и стояла у края пропасти, по сути, будучи не в состоянии противостоять Западу. Сейчас же ситуация кардинально изменилась, говорит президент. У нас одна из устойчивых экономик мира. В Европе мы на первом месте по росту за этот год. Плюс, у России сильная армия. Современное оружие, включая новейшую гиперзвуковую ракету средней дальности "Орешник". На Западе, конечно, бравурно заявляют, что это не новая разработка. И что "Орешник" легко можно сбить. Путин буквально на пальцах объясняет, вряд ли. Даже американская система ПРО, развернутая в Польше, на это не способна.

"Орешник"-то у нас - это оружие средней дальности. А оружие средней дальности - это 1000-1500-3000 и больше - до 5,5 тысяч. Дальность вот какая. Теперь представим себе, что наша система стоит на удалении 2000 километров, но просто даже противоракеты, расположенные на территории Польши, до него не достанут. Чтобы долететь на такое расстояние, нужно время. А у нас через несколько секунд начинается разведение боевых блоков. И всё, поезд ушел", - объяснил Путин.

Впрочем, и помимо "Орешника" у России достаточно различного современного вооружения, не имеющего аналогов в мире. Переоснащение армии и до СВО шло активно. Теперь же в войска поступает новейшая техника. Доработанная с учетом боевого опыта, полученного в рамках спецоперации. К этой теме по ходу прямого эфира возвращаются неоднократно. В том числе президента спрашивают и о том, что бы он изменил, вернувшись на три-четыре года назад.

"Вы знаете, если бы можно было посмотреть на ситуацию, зная, что сейчас происходит, я бы подумал, что решение нужно принимать раньше. Надо было раньше начинать готовиться к СВО", - ответил Путин.

К этому моменту президент в прямом эфире уже почти три часа. А вопросы все не заканчивается. Президента спрашивают про военные базы в Сирии. Переговоры по ним ведутся. Интересуются журналисты и насчёт бывшего президента Асада. Владимир Путин говорит, что планирует провести с ним встречу. От международных тем переходят к внутрироссийской проблематики. В то числе президента спрашивают и про запрет деятельности магов и сайтов для взрослых в стране.

"Вообще, любые запреты, они имеют право на существование. Но нужно всегда предложить альтернативу более интересную, чем порносайты. Вот так, чтобы человек залез бы туда...открыл порносайт и сказал, вот это я уже видел. А мне вот хочется посмотреть что-то другое. Чтобы захватывало человека, понимаете?" – отметил Путин.

Немало звучит и вопросов личного характера. Журналисты спрашивают президента о том, как его лично изменили последние несколько лет: "Эти три года они, конечно, два с лишним, они, конечно, были серьезным испытанием для всех нас, для всей страны, для меня. Вы, знаете, я вам скажу откровенно, мы шутим и смех в зале раздается. Я стал меньше шутить. И почти перестал смеяться".

Сразу же после "Прямой линии" Владимир Путин встретился с волонтерами и активистами Общероссийского народного фронта, которые работали в центре приема обращений. В этом году на звонки отвечали и участники СВО, получившие ранения в ходе боевых действий. Государство, по словам Владимира Путина, будет помогать им всеми силами.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"