Запад признал усталость общества от помощи Украине

Простые люди в государствах Запада утомлены конфликтом на Украине. Общество устало от военной помощи Киеву, о которой постоянно твердят власти их стран, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

По словам Туска, об этом говорят все в Европе, и у него самого такое же ощущение. При этом польский премьер подчеркнул: несмотря на растущее раздражение, власти западных стран демонстрируют определенное единство. Исключение составляют лишь несколько государств НАТО, приводит слова Туска Reuters.

Ранее премьер-министр Польши заявил, что Варшава сделала все возможное для вступления Украины в НАТО. Также он сообщил, что Польша окажет новый, 45-й транш помощи Украине в 100 миллионов евро.