Россия готова к дуэли "Орешника" с западной ПВО прямо сейчас

Предложенную Владимиром Путиным дуэль "Орешника" с западными средствами ПВО можно провести хоть сегодня. Россия к этому готова, заявил Владимир Путин. Президент России сказал об этом в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.

На вопрос журналиста, почему именно Киев, Путин ответил, что дуэль можно провести в любом месте. Просто главе государства известно, что в Киев западными странами поставлена достаточно серьезная система ПВО. Путин не исключает из этой схемы также противоракет в Румынии и Польше, которых там по 24 штуки.

Путин подчеркнул, что в исходе боя он не сомневается. Западные эксперты, допускающие негативные высказывания, могут предложить такую дуэль тем, кто платит им за такие комментарии. Россия согласна в ней участвовать, прямо сейчас.