СК расследует массовое отравление на омской базе отдыха

Семнадцать человек, в том числе четверо детей, госпитализированы в результате вспышки кишечной инфекции на омской базе отдыха "Сказка". Всего за медицинской помощью обратились 25 человек, сообщили в Минздраве Омской области.

Бригады скорой медицинской помощи доставили накануне в стационар 12 человек. Еще 13 человек обратились самостоятельно. Взрослые и двое детей - в состоянии средней степени тяжести, еще двое детей - в удовлетворительном. Все получают медицинскую помощь, приводит сообщение пресс-службы Минздрава ТАСС.

В свою очередь, в следственном управлении СК по Омской области уточнили, что по данному факту проводится доследственная проверка. Там добавили, что база отдыха "Сказка" - популярное место отдыха в санаторно-курортной зоне "Чернолучье" под Омском. Там одновременно могут отдыхать около 500 человек. Собственники базы добровольно приостановили деятельность учреждения, прокуратура и Роспотребнадзор начали проверку.