Суд отправил под арест обвиняемого в убийстве генерала Кириллова

Гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов, обвиняемый в убийстве начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, отправлен под арест. Решение принял Басманный суд Москвы, удовлетворив ходатайство следствия.

Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 17 февраля, сказано в решении суда. Там же указано, что Курбанову, задержанному за убийство начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, предъявлено обвинение по трем статьям УК России.

Во вторник, 17 декабря, около 6:00 прогремел взрыв во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. Погибли Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов. Как установило следствие, сработала бомба, заложенная в стоящий у подъезда самокат, передает РИА Новости.