ФСБ и спецслужбы Узбекистана устанавливают соучастников убийства Кириллова

Совместные мероприятия по установлению соучастников убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова проводят Федеральная служба безопасности России и спецслужбы Узбекистана. В Центре общественных связей ФСБ напомнили, что в результате теракта вместе с начальником войск РХБЗ погиб его помощник Илья Поликарпов.

Ранее стало известно о решении Басманного суда Москвы. Судья поддержал ходатайство следствия о мере пресечения и отправил под арест гражданина Узбекистана Ахмада Курбанова. Задержанному за убийство начальника войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова предъявлено обвинение по трем статьям УК России.

Взрыв во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве прогремел 17 декабря около 6:00. Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов. Как установило следствие, сработала бомба, заложенная в стоящий у подъезда самокат. В ЦОС ФСБ подчеркнули, что спецслужбы Узбекистана оказывают все возможное содействие в расследовании теракта, передает ТВЦ.