Шлейф разлитой в Черном море нефти растянулся на 55 километров

Ветер в районе разлива нефтепродуктов в Черном море изменил направление. Шлейф загрязнения растянулся на 55 километров, он затрагивает район порта "Тамань", сообщил представитель Морского гидрофизического института РАН Сергей Станичный.

По данным ученого, от места затопления части корабля шлейф сначала идет на север. Потом направление меняется, и он идет на юго-восток, приводит комментарий Станичного ТАСС. Шлейф изгибается севернее порта "Тамань" и поселка Волна, загрязнение проходит уже и вдоль этой части побережья.

Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", груженные мазутом, потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. Спасателям удалось эвакуировать оба экипажа — 27 человек. Одного члена экипажа спасти не смогли. По предварительным оценкам, в результате крушения в море вытекло около 3,7 тысячи тонн мазута.