Путин обсудил с Володиным работу Госдумы

В четверг Владимир Путин по видеосвязи провел встречу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Говорили об итогах работы нижней палаты в ходе осенней сессии. Президент подчеркнул - Госдума быстро реагирует на требования времени, на то, что нужно делать оперативном режиме.

Володин, в свою очередь, доложил президенту, что закон, который позволит военным в Курской области получить статус участников специальной военной операции может быть принят уже в январе