Путин обсудил с Володиным работу Госдумы

В четверг Владимир Путин по видеосвязи провел встречу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Говорили об итогах работы нижней палаты в ходе осенней сессии. Президент подчеркнул - Госдума быстро реагирует на требования времени, на то, что нужно делать оперативном режиме.
Володин, в свою очередь, доложил президенту, что закон, который позволит военным в Курской области получить статус участников специальной военной операции может быть принят уже в январе
Путин: Вячеслав Викторович, внесено 314 законопроектов, 233 закона принято. Это большая работа. И я посмотрел расклад, сколько по какому направлению, по какой теме. 66 – это госстроительство, и потом на втором-третьем месте почти в равных долях идёт экономическая политика, бюджет, налоги, финансы. Но это то, на чём строится вся работа государства и социальная политика. Это поддержка наших граждан и многодетных семей, поддержка всего, что делается в рамках демографических наших проектов. Обороноспособность здесь отдельно идёт, и тоже большой очень пласт работы.
Володин: Сегодня в ходе Прямой линии обратили внимание и дали поручение в отношении наших солдат и офицеров, кто воюет, освобождая Курскую область от нацистов. Мы, пока шла Прямая линия, уже инициировали со своей стороны необходимые запросы в правительство и постараемся сделать всё, чтобы ваше решение было реализовано в начале января, и ребята, кто находится на передовой в Курской области, будут получать все необходимые и финансовые решения, и статус, как участники специальной военной операции.