Российские ПВО сбили 36 украинских дронов

В ночь на 20 декабря в небе над Россией уничтожены более трех десятков вражеских БПЛА. Из них 16 дронов - над территорией Краснодарского края, 14 – над акваторией Черного моря, пять – над территорией Брянской области и один - над территорией Белгородской области, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны.

Накануне, 19 декабря, президент Владимир Путин провел "Прямую линию", в рамках которой ответил на вопросы и подвел итоги года. Разумеется, зашла речь и об СВО. Оказалось, что где-то есть проблемы с выплатами бойцам. Где-то с получением ветеранского статуса. Президент пообещал разобраться. Много спрашивали и про возможные переговоры. На что Владимир Путин в который раз заявляет: Россия от диалога никогда не отказывалась.

Меж тем Европа всерьез намерена отправить свои войска на Украину. Развертывание войск могло бы обеспечить гарантии безопасности Киеву. Сообщается, что европейские военные могут появиться в зоне конфликта, если Москва и Киев договорятся о прекращении огня.