По данным Минобороны, подразделения группировки "Восток" освободили еще два населенных пункта на территории ДНР. Закрепившись в поселке Зеленовка, они отсекли один из возможных путей поддержки украинских войск, запертых в Кураховском выступе. А заняв село Новый Комар, наши бойцы укрепили позиции, позволяющие провести охват сил противника в районе Времевки.

На красноармейском направлении расчет зенитного ракетного комплекса "Тор-М1" надежно прикрыл от ударных и разведывательных дронов ВСУ мотострелков и танкистов во время наступления. Российские "Торы" работают в круглосуточном режиме. При обнаружении воздушных целей противника берут их на сопровождение, а затем уничтожают. Одним боекомплектом расчет ликвидирует до восьми вражеских целей.

В Курском приграничье нашим штурмовым подразделениям помогает артиллерия тульских десантников. Расчеты буксируемых гаубиц Д-30 точно ударили по обнаруженному в лесополосе скоплению пехоты ВСУ. Путь нашим передовым отрядам был расчищен.

Тем временем экипажи вертолетов Ка-52М в одном из приграничных районов сорвали ротацию боевиков. "Аллигаторы" ракетами уничтожили живую силу и бронетехнику неприятеля. А военные инженеры группировки "Север" устраняют последствия обстрелов ВСУ и ликвидируют взрывоопасные предметы, оставленные боевиками. В этот раз саперы вели работы на территории одного из промышленных предприятий, и на месте уничтожили обнаруженные боеприпасы.