Стало известно о новых подвигах российских военных

Представлены новые герои СВО.

Капитан Виталий Гузь и его противотанковый взвод отбили атаку диверсантов на российскую колонну. Виталий с подчиненными уничтожили пулеметные и гранатометные расчеты боевиков и дали возможность нашим основным силам выйти из опасной зоны, а также спасли экипаж подбитого БТРа.

Рядовой Дмитрий Третьяков засек беспилотник, который корректировал огонь вражеской артиллерии, и сбил его из противодронного ружья. А затем с помощью БПЛА-разведчика Дмитрий обнаружил огневую точку, с которой боевики вели обстрел, и по переданным координатам отработали наши артиллеристы. Несколько орудий противника были уничтожены, враг отступил.