Путин: Борьба с терроризмом остается ключевой задачей

20 декабря профессиональный праздник отмечают работники органов безопасности. Сотрудники ФСБ, СВР и ФСО стоят на страже национальных интересов страны, защищают ее территориальную целостность, оберегают общество от внутренних и внешних угроз, решительно и мужественно действуют в зоне проведения спецоперации.

С праздником ветеранов и действующих сотрудников поздравил Владимир Путин. Президент отметил, что сейчас Россия сталкивается с целым рядом серьёзных вызовов и определил задачи спецслужбам по основным направлениям.