Путин: Борьба с терроризмом остается ключевой задачей

20 декабря профессиональный праздник отмечают работники органов безопасности. Сотрудники ФСБ, СВР и ФСО стоят на страже национальных интересов страны, защищают ее территориальную целостность, оберегают общество от внутренних и внешних угроз, решительно и мужественно действуют в зоне проведения спецоперации.
С праздником ветеранов и действующих сотрудников поздравил Владимир Путин. Президент отметил, что сейчас Россия сталкивается с целым рядом серьёзных вызовов и определил задачи спецслужбам по основным направлениям.
Ключевой задачей остается борьба с терроризмом. Прошу все спецслужбы, и прежде всего ФСБ, работать в сфере антитеррора предельно собранно и жестко, задействовать весь накопленный опыт. А Национальному антитеррористическому комитету – четко координировать эти усилия, планировать превентивные меры, повышенное внимание уделять защите стратегических военных и гражданских объектов. Более активно и наступательно нужно бороться с преступлениями в сфере экономики, с любыми проявлениями коррупции, повышать уровень защиты информационной инфраструктуры и ресурсов, безопасность крупных общественно-политических и международных мероприятий, поддерживать бесперебойную работу систем государственного и военного управления, обеспечивать надежное контрразведывательное прикрытие предприятий ОПК и всего процесса работы над нашими перспективными системами вооружений. Уверен, что в решении этих задач сотрудники спецслужб России всегда будут на высоте.