Овчинин и Вагнер провели работы в открытом космосе

7 часов и 17 минут провели в открытом космосе россияне Алексей Овчинин и Иван Вагнер. Около двух часов ночи члены экипажа вернулись на борт МКС, закрыв за собой люк модуля "Поиск".

За время работы космонавты демонтировали отслужившую научную аппаратуру, заменили четыре платы на модуле "Звезда" и установили на его поверхности рентгеновский спектрометр - прибор будет измерять радиационный фон и поможет ученым определить число сверхмассивных черных дыр во Вселенной.

Для Алексея Овчинина выход в безвоздушное пространство стал уже вторым, а для Ивана Вагнера - первым.