Гороскоп на сегодня, 23 декабря, для всех знаков зодиака

Овны

Вы не из тех, кто даже под бой курантов думает о работе, но сегодня все будет именно так. Возможно, вам придут ценные мысли о карьере или бизнесе.

Тельцы

Не теряйтесь, если к вам в руки попал микрофон или вы оказались в центре внимания. Это очень хороший день для общения и публичных выступлений.

Близнецы

Каникулы очень кстати: у вас может нарастать напряжение на работе. Пока будете отдыхать, эмоции схлынут и ситуация сама собой разрешится.

Раки

Время раздавать кармические долги: звезды напоминают, что стоит кое-кого поблагодарить. Речь идет о людях, которые вам помогали в 2024 году.

Львы

Хотя настроение у многих уже не рабочее, вам лучше не поддаваться такому соблазну. Напротив, стоит даже увеличить внимательность в офисной жизни.

Девы

Даже у представителей этого знака могут быть долги, о которых вы забыли. Речь не обязательно о деньгах, это могут быть вещи, которые вам давали, или библиотечные книги.

Весы

Луна в вашем знаке очень хорошо устроилась, и у вас на душе тоже должно быть светло. Не расстраивайтесь из-за пустяков, о которых завтра забудете!

Скорпионы

Вам сегодня будут хорошо удаваться тексты, поздравления, тосты. Последним, конечно, не стоит увлекаться, но если что – вы не ударите в грязь лицом.

Стрельцы

Вы по традиции перед Новым годом получаете отличную возможность заработать денег. Если у вас есть идеи или наработанные схемы – звезды только "за".

Козероги

Пока другие на корпоративах, вам звезды советуют подумать о семье. Все ли у вас готово к Новому году, уже придумали, чем займетесь на каникулах?

Водолеи

Представители этого знака пока присматриваются к Плутону, а он присматривается к вам. В связи с этим лучше не делать резких движений – отложите все перемены на весну.

Рыбы

Звезды по-прежнему выделяют ваш семейный сектор гороскопа. Возможно, к вам приедут в гости родные или кто-то из членов семьи очень нуждается в вашей заботе.