Жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова показала шикарную фигуру

После развода с Наташей Королевой певец, автор-песенник Игорь Николаев нашел счастье в лице молодой певицы Юлии Проскуряковой. Разница в 23 года совершенно не смущает пару. У них есть девятилетняя дочь Вероника, однако в Сети то и дело ходят слухи о второй беременности Проскуряковой. Поводом для обсуждений всегда служила некоторая склонность Юлии к полноте.

Но теперь он доказала, что у нее великолепная фигура. Супруга Игоря Николаева опубликовала в своем официальном телеграм-канале видео, на котором запечатлена в открытом черном коротком платье. Блестящий наряд подчеркнул грудь Юлии эффектным декольте, а длину и стройность ног - короткой юбкой. Очевидно, что ни о какой беременности и речи не идет.

Поклонники в Сети так и ахнули: уж слишком непривычен столь откровенный образ для обычно скромной артистки. Однако фанаты по достоинству оценили наряд Проскуряковой. Они рассыпались в комплиментах, отметив, в какой прекрасной форме находится артистка и попросили ее почаще выбирать такие эффектные образы.