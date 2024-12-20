В Киеве прогремели мощные взрывы

Как сообщают местные СМИ, в Киеве слышны мощные взрывы. Однако позже мэр Виталий Кличко пояснил, что это связано с работой украинской ПВО. Также сообщается, что по всей территории страны звучит воздушная тревога, отмечает РИА Новости.

В результате после серии взрывов начался пожар на складах в Бориспольском районе Киевской области, для ликвидации возгорания привлечены пожарные из аэропорта "Борисполь" и пожарный поезд.

По некоторым данным, атаке подверглись объекты энергетики и центры принятия решений, а также по целям на территории Черкасской области.

В Сети пользователи высказали мнение, что это удар возмездия за убийство генерала Игоря Кириллова. Напомним, Взрыв во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве прогремел 17 декабря около 6:00. Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов. Как установило следствие, сработала бомба, заложенная в стоящий у подъезда самокат.

Буквально по горячим следам был пойман убийца. Им оказался гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов. Мужчину отправили под арест до 17 февраля 2025 года.