Собянин рассказал об итогах благоустройства на севере Москвы в этом году

О благоустройстве на севере Москвы рассказал сегодня в своём блоге мэр Сергей Собянин. Так, в Коптеве завершили работы в парке "Вишнёвый сад" возле Большой Академической улицы. Появились спортивные площадки для игр с мячом и зоны с тренажёрами. Для юных москвичей установили детские комплексы с горками, батутами и качелями.

Преобразился и сквер Соломенной сторожки в Тимирязевском районе. Там привели в порядок территорию возле монумента "Победа" и памятника скульптору Вучетичу.

При благоустройстве сквера в Восточном Дегунине учли все пожелания жителей. В вечернее время там будут зажигать более 100 новых современных фонарей.