Анне Седоковой стало хуже

В начале декабря Анна Седокова оформила развод с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Казалось, они остались в хороших отношениях: артистка даже посещала его игры. А 16 декабря певица справила день рождения. Однако не стала устраивать большого торжества, бывшего мужа она не позвала. А в ночь на 17 декабря Яниса Тимму нашли мертвым. Говорят, мужчина так и не смирился с разводом.

Убитая горем Анна Седокова попросила общественность не муссировать информацию, не беспокоить ее, поскольку она не желает, чтобы эта новость дошла до ее маленького сына Гектора, которого Янис воспитывал как родного. А после выяснилось, что певицу увезли в больницу с нервным срывом. Сейчас Седокова не выходит на связь, но журналисты выяснили, что ей стало хуже, отмечает "КП".

Яниса Тимму похоронят в Латвии. Что точно стало причиной решения спортсмена уйти из жизни, точно неизвестно. Ходят самые разные версии. Поговаривают, дело не только в Анне Седоковой. После успеха в NBA Янис, по слухам, не мог смириться с тем, что потерял прежние заработки, славу, успех и востребованность. В какой-то момент карьера Тиммы покатилась вниз, его якобы содержала Седокова.