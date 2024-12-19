Байден перед уходом посетит Папу Римского: "Глубоко личная встреча"

Джо Байден перед уходом с поста президента США совершит официальный визит в Ватикан. Это станет одной из последних поездок уходящего хозяина Белого дома.

Как сообщили в американской администрации, Байден посетит Италию с 9 по 12 января. В Риме он встретится с премьером-министром Джорджией Мелони и президентом Серджо Маттареллой.

С Папой Римским, как пишет Bloomberg, Джо Байден проведет "глубоко личную" встречу. Как отмечает издание, президент США "сформировал необычайно тесную связь" с Франциском.

Известно, что они познакомились еще в 2015 году после смерти сына Байдена Бо. Тогда поддержка Франциска помогла будущему президенту США пережить горе.