4 часа 27 минут, 76 заданных вопросов и два с половиной миллиона обращений, поступивших главе государства от россиян. Беспрецедентная открытость.

"Кремль открыт для вопросов. И обратите внимание, как умело мистер Путин приводит факты и цифры. У него действительно энциклопедические знания", - отметила Джилл Догерти, профессор Джорджтаунского Университета.

Цифры, факты и, конечно, детали разговора с российским президентом в эфире всех мировых СМИ. Оптика, впрочем, у каждого своя. Видели и слышали исключительно то, что хотели. В эфире британской BBC - едва ли не траур.

"Он уверен в том, что побеждает, и это так. Украина испытывает острую нехватку оружия", - заявила Кетрин Белтон, журналист Washington Post.

На первых полосах - хорошо знакомое западной аудитории название "Орешник".

"Отвечая на скептическое отношение Запада к "Орешнику", российский президент предложил обеим сторонам выбрать цель, которую будут защищать американские ракеты", - обращает внимание The Guardian.

В это же время европейские лидеры собрались на саммите в Брюсселе. Приехал туда и Зеленский. Киевский гастролер, словно пытаясь перетянуть информационное одеяло на себя, опустился до откровенных оскорблений. Досталось и венгерскому премьеру, который ранее предложил установить "рождественское перемирие": "У меня не было разговора с премьер-министром Венгрии. Я, честно говоря, думаю, что это очень несерьезно, когда мы узнаем об этом из СМИ. У премьер-министра Венгрии, при всем уважении, нет никакого мандата на переговоры. Если честно, больше похоже на политический пиар".

Но это, скорее, от обиды или отчаяния. Ведь Виктор Орбан просит коллег - давайте дождемся инаугурации Трампа, прежде чем продлевать антироссийские санкции. Все это на фоне сообщений о том, что избранный американский президент позвонил немецкому канцлеру. Главный вывод беседы - украинский конфликт длится слишком долго, и его пора заканчивать.

Что-то явно пошло не так. За два года российская экономика выросла на 8%. "Похоже, Путин над нами издевается", - с горечью констатирует издание Bild. "Путин прогнозирует, что экономического роста в Германии не будет", - жалуется Spiegel.

На Западе, похоже, так и не осознали подлинную ценность суверенитета. То, что Россия сейчас отстаивает и чем по праву гордится.