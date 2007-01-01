Более 3 тыс. тонн загрязненного песка и грунта собрали с побережья Краснодарского края

Сотрудники водноспортивной станции своими силами убирают мазут. Черпают топливо прямо из моря.

"Сложность в том, что тяжело убирать. Он по консистенции как сгущенка, липнет к лопатам. Убирать тяжело, ребята устали, второй день", - говорит один из специалистов.

Шлейф нефтепродуктов, разливающихся в Черном море, достигает 55 километров, сообщили ученые Морского гидрофизического института РАН. Утечка фиксируется только из одного танкера. Течение по-прежнему несет мазут к берегу.

Вот так выглядят причалы и порт в Анапе: на пирсах и слипах, по которым спускают лодки, - пятна мазута, в море - пленка. Сейчас шторм утих, и ее можно будет собирать бонами и абсорбентами.

Боновые заграждения уже установили в морском порту Анапы. Сорбентом обработано 100 квадратов акватории, собрано 4 тонны топлива. Также боны установлены в местах перелива на Бугазской косе, в руслах ручья Можепсин и реки Анапка.

В ассоциации туроператоров уверены - катастрофа не окажет влияния на курортный сезон. Эксперты учитывают предыдущий опыт. В 2007 году в Керченском проливе затонули 4 судна - в море попало 2 тысячи тонн мазута и 7 тысяч тонн серы. В 2021 под Новороссийском произошел разлив нефти при закачке танкера. В прошлом году случилась авария сухогруза с химикатами и дизелем. Каждый раз последствия ликвидировали быстро.

На берегу собрано уже более 3300 тонн загрязненного песка и грунта. Очищено почти 20 километров. На месте работают около 6000 спасателей и волонтеров и более 250 единиц техники.

Специалисты Роспотребнадзора ведут регулярный мониторинг состояния воздуха в поселках Анапы и Темрюкского района. По данным ведомства, показатели соответствуют нормам.