Овчинин и Вагнер в открытом космосе: как это было

Каждый выход в открытый космос – операция особой важности и особого риска. Поэтому мелочей тут не бывает. Скафандры и оборудование тщательно готовят и проверяют перед началом. А потом еще раз – и снаружи. С борта станции космонавтам помогает их коллега Александр Горбунов. Каждое движение контролируют с Земли.

Алексей Овчинин и Иван Вагнер – члены 72-й долговременной экспедиции МКС – покидают станцию в 18:35 по Москве. Для Алексея это уже второй выход в безвоздушное пространство, для Ивана – космический дебют. Во время предыдущего полёта работать снаружи ему не приходилось.

Мелкая моторика в массивных перчатках скафандра – особый навык, приходит только с опытом. Задачи в этот раз исключительно научные, но сделать нужно много. Демонтировать отслужившую аппаратуру – несколько устройств с модуля "Поиск". А перед этим – заменить четыре платы на модуле "Звезда" и установить на его поверхности рентгеновский спектрометр. Прибор будет измерять радиационный фон и проводить обзор 84 процентов небесной сферы. Это поможет ученым определить число сверхмассивных черных дыр во Вселенной.

Выход расписан по минутам, но все предусмотреть нельзя. Работа со спектрометром затянулась, расчетное время в 6 часов 43 минуты превышено. Приходится отказаться от выполнения еще одной задачи на модуле "Наука". Алексей Овчинин отправляет демонтированные элементы в открытый космос – они сойдут с орбиты и сгорят в атмосфере.

Спустя 7 часов и 17 минут россияне закрывают за собой выходной люк. До возвращения на Землю у них еще три с половиной месяца.