В Москве состоялась церемония закрытия студенческого форума "Твой ход"

В Москве состоялась церемония закрытия Всероссийского студенческого форума "Твой ход". Он направлен на поддержку проектов, которые могут внести вклад в развитие страны.
На одной площадке собрались учащиеся вузов и преподаватели - всего около 2 с половиной тысяч человек из разных регионов. Организаторы наградили 200 победителей конкурсного направления под названием "Делаю". Они получат денежные призы на реализацию своих идей.
"Вы уже доказали, что вы умеете не только мечтать, вы умеете брать на себя ответственность, вы умеете не оставаться наблюдателями, вы неравнодушны и у вас есть смелость и воля для того, чтобы реализовать свою мечту в жизнь, а значит, у вас все обязательно получится. Поздравляю вас", - сказал Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента.