В Москве состоялась церемония закрытия студенческого форума "Твой ход"

В Москве состоялась церемония закрытия Всероссийского студенческого форума "Твой ход". Он направлен на поддержку проектов, которые могут внести вклад в развитие страны.

На одной площадке собрались учащиеся вузов и преподаватели - всего около 2 с половиной тысяч человек из разных регионов. Организаторы наградили 200 победителей конкурсного направления под названием "Делаю". Они получат денежные призы на реализацию своих идей.