Тигры все чаще заходят в населенные пункты Приморья

По данным полиции, 34-летняя женщина ехала из Находки во Врангель, когда на трассу неожиданно выпрыгнул тигр. От столкновения с крупным зверем у автомобиля разбита вся передняя часть, хищника отбросило в сторону, он погиб на месте, женщину с травмами доставили в больницу.

"С большой долей вероятности это тот тигр, который появлялся в Находке. Внешне невозможно определить, были ли у него травмы, которые могли спровоцировать выход. Сейчас будет проводиться экспертиза", - сообщил Сергей Арамилев, директор центра "Амурский тигр".

О том, что тигр гуляет под Находкой, местные жители сообщали в течение последнего месяца не раз. Хищник вальяжно ходил по территории очистных сооружений. И абсолютно без страха сидел на обочинах дорог. Даже свет от автомобильных фар его не пугал.

Такое поведение для тигра ненормально. Было принято решение изъять зверя из дикой природы. Группа охотнадзора несколько недель выслеживала хищника, но поймать его так и не удалось.

Если вина водителя будет доказана, то ему, скорее всего, придется возместить экологический ущерб. Сумма в каждом случае рассчитывается индивидуально. За убийство тигра - в среднем от 2,5 миллиона рублей.

Еще одна горячая тигриная точка в Приморье – Хасанский округ. В Барабаше у Натальи дикий полосатый зверь съел собаку. Хищник действовал быстро и бесшумно. Ни звука не издала и собака. На следующий день тигр появился снова и на свежем снегу оставил свои следы. Предположительно, взрослый самец, прогулялся и по другим улицам населенного пункта, съел еще несколько собак.

Тигры охотятся чаще ночью, поэтому жители говорят, что вечером уже стараются не выходить из своих домов, боятся. Хищника мог бы отпугнуть свет от уличных фонарей, но центрального освещения на многих улицах поселка просто нет.

Жители Барабаша и Посьета сообщают, что из-за появления тигра в населенных пунктах занятия в школах переносят на светлое время суток. Транзитного хищника видели и в курортном поселке Андреевка.

В Хасанском округе сейчас планируют отлавливать двух тигров. Жителям напоминают, что этих хищников привлекают бродячие собаки и скот на свободном выпасе. На ночь всех животных нужно обязательно закрывать, а территории частных домов огораживать забором, особенно, если рядом лес.

"Нам надо всем смириться с тем, что мы живем в ареале тигра и никто их полностью не переловит, не вывезет отсюда. Поэтому надо жителям соблюдать меры безопасности", - объяснил Филипп Шутов, замглавы Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края.

Тем временем в Дальнереченском районе специалистам охотнадзора удалось отловить другого конфликтного тигра. Молодой полуторагодовалый самец заходил в небольшой поселок и так же лакомился местными собаками. Хищника уже доставили в центр реабилитации.