Алсу получила хлесткий ответ от адвоката ее бывшего мужа Яна Абрамова

Несмотря на то, что Алсу и Ян Абрамов развелись еще в конце августа, до сих пор шумиха вокруг бывших супругов не утихает. В настоящее время Алсу и Ян в суде делят совместно нажитое имущество. Говорят, оно оценивается более чем в десять миллиардов рублей.

Меж тем Алсу пожаловалась, что то и дело в СМИ появляются заказные статьи о ней. Многочисленные поклонники убеждены, что к этому приложил руку Ян Абрамов. Тут вмешался его адвокат Александр Добровинский. Он дал понять, что его клиент не имеет никакого отношения к очернению артистки, наоборот, у него самые благие намерения.

"К сожалению, у госпожи Абрамовой мания величия. Дело в том, что Ян Абрамов, который действительно живет своей личной жизнью, связанной в первую очередь с его детьми, дал мне прямые и точные указания никогда не только не обижать его бывшую супругу, но и сделать все для того, чтобы распавшийся (по инициативе Алсу) через 18 лет брак закончился миром", - заявил Добровинский в своем телеграм-канале.

Более того, адвокат дал понять, что Алсу судится не только с бывшим мужем, но и с его родителями и родственниками.

"Суды против бывшего мужа и его родителей и родственников ведутся сами по себе, неизвестно кем и, вообще, это все выдумка адвоката бывшего мужа", - едко высказался защитник Абрамова.