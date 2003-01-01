В Сети распространилась новость, что легендарный "Дом-2" решили продать. Поводом послужил скриншот страницы популярного в Интернете сервиса по продажам, на которой изображена хорошо известная зрителям постройка. Сообщается, что за "Дом-2" просят "всего лишь" 690 миллионов рублей. Площадь участка составляет 1260 соток — он имеет выход на берег реки Истра, собственный лес и сельхозугодья. На нем расположены четыре жилых дома со всеми коммуникациями.

"Именнo здecь c 2003 года снимaли реалити-шоу "Дом-2", a в 2020 году "Битву прeстoлов". Oтcюда нaчали cвoй путь Oльгa Бузoва, Ксения Бородинa, Инстасaмка и другиe извecтныe личнoсти. Это меcтo былo выбрано неcлучайнo – экологичеcки чиcтый, живoписный и aтмocферный paйон", - сообщается в объявлении.

Отметим, что скандально известный телепроект "Дом-2" до сих пор транслируется по телевидению. На протяжении 16 лет (с 2004 по 2020 гг) он шел по ТНТ, а теперь его показывают на Ю.