Россия ответила массированным ударом на атаку Ростовской области

Два дня назад ВСУ нанесли удар ракетами западного производства по предприятию "Комбинат Каменский" в Ростовской области. Сегодня, 20 декабря, ВС России ответили массированным ударом высокоточным оружием большой дальности по пункту управления СБУ, киевскому конструкторскому бюро "Луч", осуществляющему проектирование и производство ракетных комплексов "Нептун", крылатых ракет наземного базирования РСЗО "Ольха", а также позиции зенитного ракетного комплекса "Patriot". Все цели достигнуты, а объекты поражены, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны.

Ранее Владимир Путин прокомментировал западную инициативу остановки военных действий на Украине. Президент России отметил, что сейчас идет процесс истощения техники, боеприпасов и личного состава ВСУ. Тем временем ВС России идут вперед, противник не может закрепиться на позициях. Остановка боевых действий на неделю даст украинской армии возможность закрепиться и переукомплектоваться.

Однако России нужно не перемирие, а мир и гарантии безопасности для своих граждан, подчеркнул Путин.