Волочкову подняли на смех из-за съехавшего парика

Анастасия Волочкова всегда имела свой собственный, ни на кого не похожий, стиль. И если поначалу балерину хвалили за вкус, то последние годы ей все больше достается от интернет-пользователей. Многие поклонники недоумевают, как такая красивая женщина не понимает, что уродует себя короткими юбочками, шортами не по возрасту, смешным принтом одежды.

Впрочем, недавно Анастасия Волочкова вышла в свет и сразила всех наповал. Балерина предстала перед общественностью в парике, имитирующем распущенные длинные волосы. Этот образ настолько понравился фанатам, что Волочкова стала почти постоянно носить этот парик. Поклонники в Сети убеждены, что новые искусственные волосы невероятно идут артистке и придают ей шарм.

Однако не обошлось без конфуза. в своем официальном телеграм-канале Волочкова выложила свежую фотографию, вновь представ с накладкой на голове, однако особо наблюдательные подписчики подняли ее на смех. По мнению пользователей Сети, парик съехал с головы Анастасии.

"Прекрасное утро в домашней красоте. Желаю всем радости и счастья. Берегите близких и себя", - как ни в чем не бывало подписала публикацию Анастасия Волочкова.