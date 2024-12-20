Названа примерная дата, когда начнут штрафовать по камерам за езду без ОСАГО

Уже с 1 марта 2025 года в России планируется ввести контроль наличия действующего полиса ОСАГО с помощью камер фотовидеофиксации нарушений. Однако поначалу штрафы приходить не будут, лишь в личном аккаунте нарушителя на "Госуслугах" начнут появляться уведомления. Если эксперимент увенчается успехом, то уже до конца 2025 года будут выписываться штрафы, причем в автоматическом режиме, сообщают "Известия".

"Эксперимент по камерам пройдет до конца 2025 года. После двух-трех месяцев, если будет все нормально и не будет сбоев, мы будем предлагать, чтобы он завершился раньше, и уже можно было оформлять штрафы", - сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

К слову, Госдума приняла закон о повышении штрафов за нарушение правил дорожного движения. Изменения должны вступить в силу уже 1 января 2025 года. В соответствии с документом, за превышение скорости от 20 до 40 километров в час наказание составит 750 рублей вместо 500. От 40 до 60 - полторы тысячи вместо одной тысячи рублей. От 60 до 80 километров в час - две с половиной тысячи вместо двух. А больше 80 - семь с половиной тысяч вместо пяти.