Российские военные освободили села Успеновка и Новопустынка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны в четверг.

В военном ведомстве также рассказали, что потери украинских войск за неделю составили до 13250 человек.

Кроме того, Вооруженные силы с 14 по 20 декабря нанесли 24 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектом энергетики, инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения БПЛА, пунктам временной дислокации подразделений украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.