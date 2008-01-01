Данила Козловский показал повзрослевшую дочь от модели

Данила Козловский когда-то был одним из самых успешных и востребованных актеров в отечественном кинематографе. Однако в какой-то момент его популярность сошла на нет. В настоящее время артист и вовсе колесит по городам и весям за границы со своим сольным спектаклем "Фрэнк".

О его личной жизни практически ничего неизвестно. Официально он состоял в браке лишь раз. В 2008 году Данила женился на актрисе Уршуле Малка. Однако спустя три года супруги оформили развод. В разное время ему приписывали романы с Елизаветой Боярской и Юлией Снигирь. Тем удивительнее было узнать, что в 2020 году от него родила модель Ольга Зуева.

Дело в том, что хоть короткое время Данила и Ольга выходили в свет вместе, почему-то мало кто верил в искренность их отношений. После рождения общего ребенка влюбленные жили вместе совсем немного. Сейчас воспитанием маленькой Оды Валентины занимается мать. Девочка живет в Америке.

Впрочем, с единственной наследницей Козловский регулярно видится. Так, на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" актер опубликовал свежую фотографию дочки. Видимо, Козловский сводил ребенка посмотреть на морских обитателей в зоопарк. Заметно, что Ода Валентина подросла. Однако точно сказать, на кого похожа девочка, сложно из-за недостатка освещения.