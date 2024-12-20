Российским фигуристам дали шанс на участие в Олимпиаде-2026

Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских спортсменов до участия в квалификации к Олимпийским играм 2026 года в нейтральном статусе. Однако есть существенные детали отбора россиян на Игры.

В частности, на отбор поедут по одному представителю в каждом виде. Кстати, квалификация пройдет в сентябре 2025 года в Пекине. Для попадания на Олимпийские игры нужно быть в пятерку лучших на турнире. ФФККР и Союз конькобежцев России должны предоставить ISU имена участников от России до конца февраля 2025 года. В "командник" россияне не допускаются, сообщается в релизе на официальном сайте Международного союза конькобежцев.

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев позитивно отреагировал на новость. "Допуск наших спортсменов к участию в квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм 2026 года – очень важное для нас решение. Это очень позитивный фактор, сейчас мы изучаем все документы и более подробные комментарии будут сделаны позднее", - высказался он в беседе с РИА Новости.