Собянин открыл флагманский центр ГКБ №1 имени Пирогова

Вместо одного из старых корпусов Первой градской больницы теперь семиэтажный Флагманский центр. Путь пациентов начинается с теплых боксов. И дальше триаж, то есть распределение больных по потокам в зависимости от приоритетности оказания помощи - красный, желтый и зеленый.

Экстренные пациенты, то есть пациенты красной категории, сразу из машины скорой помощи попадают либо в операционную, либо в противошоковый зал. Здесь вокруг кроватей сконцентрировано самое необходимое оборудование. Искусственная вентиляция легких, инфузомат для подачи лекарств, слежение за всеми параметрами и даже аппарат для непрямого массажа сердца. Все анализы возьмут тут же. Это позволяет молниеносно определиться с тактикой лечения. А рядом всегда находятся специалисты, которые в любой момент могут подключиться к коллегам.

Здесь же на первом этаже и МРТ с высоким пространственным разрешением, с его помощью можно максимально точно устанавливать диагнозы. На мониторе - сердце. Случай, говорят врачи, интересный. Без такого томогрофа лечение могло бы пойти по неверному сценарию.

"Пациент поступил к нам со всеми критериями и симптомами инфаркта миокарда. Пациенту 35 лет. Здесь мы можем видеть, что сердце увеличено в три раза. Это гипертрофическая кардиомиопатия, о которой пациент не знал до своих 35 лет", - рассказала Екатерина Першина, заместитель главного врача по перспективному развитию ГКБ №1 им. Пирогова.

Теперь МРТ мощностью 3 тесла доступно уже на этапе приемного отделения. Во флагманском центре - одиннадцать разнопрофильных операционных. Для самых сложных случаев - гибридная.

"Мы ее называем сердцем флагманского центра, потому что перед ней стоит амбициозная задача - остановить кровотечение из труднодоступных мест. Порой это бывает чрезвычайно сложно", - отметил Дмитрий Гордиенко, заместитель главного врача по травматологии и ортопедии ГКБ №1 имени Пирогова.

Суперсовременный ангиограф. Рентгенопрозрачный карбоновый стол, который исключает возможность искажений, за счет чего картинка на мониторах максимально четкая. Именно эту операционную в первую очередь продемонстрировали Сергею Собянину. Все происходящее на столе хирурга может транслироваться в любую точку мира. Теперь врачи будут делиться своими уникальными методиками с коллегами из других городов и регионов.

"Одна из самых старейших клиник Москвы - Первая градская - получила новый флагманский центр. По сути - ядро клиники, которое будет оказывать экстренную, плановую помощь, увеличит объем высокотехнологичной помощи более чем на треть, это улучшит качество оказания медпомощи москвичам. Это хороший подарок коллективу больницы, который достоин этого", - сказал мэр.

На остальных этажах - лечебные и диагностические отделения первой градской. При необходимости после оказания первой помощи пациентов переводят на лечение , без перевозки в другие корпуса.