Заключительный участок Северного обхода Лобни открыли в Подмосковье

В Подмосковье открыли заключительный участок Северного обхода Лобни. Теперь путь из города для водителей сократится на 10 минут.

Это круговая развязка длиной полтора километра на Рогачевском шоссе. Первый и второй участки были сданы досрочно, а третий - и вовсе на год раньше. Трасса связала западный и южный микро районы Лобни с Дмитровским шоссе, а еще разгрузила Краснополянское шоссе. Теперь водителям не придется стоять по 50 минут в пробке на железнодорожном переезде. Проще будет и тем, кто едет в Шереметьево. Новая дорога - шестиполосная, с пропускной способностью свыше 120 тысяч автомобилей в сутки.