Подмосковные полицейские пресекли незаконное производство газированных напитков.

Разливали продукцию в Химках на территории промзоны. Для этого в одном из ангаров установили автоматизированную линию. Этикетки использовали исключительно известных иностранных брендов. А для работы в цеху организаторы нанимали только нелегальных мигрантов.

При осмотре помещения оперативники обнаружили 18 тысяч бутылок с поддельными напитками, готовых к продаже. По информации задержанных, газировку они распространяли по всей территории Московского региона.

"Сотрудники полиции задержали четверых подозреваемых. Фигуранты заключены под стражу. Кроме того, в отношении троих иностранных граждан, работавших в цехе, составлены протоколы об административных правонарушениях. Им назначено наказание в виде штрафа с последующим выдворением из страны", - сообщила представитель МВД Ирина Волк.