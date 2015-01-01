Ели, пихты и декор: в Москве открылись новогодние базары

С долгожданным снегом, морозным воздухом и предвкушением праздника в Москву пришел и запах хвои. Елочные базары уже открылись, их в этом году 270. И расположены они во всех районах города. Москвичи спешат выбрать свое новогоднее дерево, то самое, единственное которое станет центром домашнего торжества.

При выборе лесной красавицы нужно обратить внимание на важные моменты. Сначала посмотреть на цвет иголок – глубокий, насыщенно-зеленый. Затем проверить ствол – никаких пятен и повреждений. И, конечно, главный и последний тест – провести рукой по веткам и постучать стволом об землю. Если елка не осыпается, значит, дерево свежее.

"Чтобы елочка у вас дольше постояла, надо ее принести домой и обязательно поставить в подставочку с водой не забывать воду добавлять. Ну и подальше от отопительных приборов, чтобы елка осыпалась меньше", - объяснил руководитель елочных базаров Владислав Пухарев.

Для тех, кто ищет чего-то особенного, в продаже есть не только ели. Голубые сосны, лапник и даже благородные пихты – выбор огромен. Цены на деревья тоже приятно удивляют. Отечественная обойдется в две тысячи рублей за метр. И здесь лучше не пытаться сэкономить. И, конечно, не стоит самостоятельно рубить деревья в лесу. Штрафы за незаконную вырубку могут сильно испортить праздник.

"Помимо самих елок и лапников, на этих точках можно приобрести и новогодние игрушки, гирлянды, подставки под ели. Ну а узнать эти точки достаточно просто, они имеют единый фирменный стиль, который мы утвердили еще в 2015 году", - рассказал Алексей Немерюк, руководитель департамента торговли и услуг города Москвы.

Елочные базары будут работать до 31 декабря включительно. Но чем ближе к Новому году, тем меньше остается деревьев. Поэтому чтобы отыскать свою хозяйку праздника, самое время отправиться за ней на елочный базар.