Легенды хоккея провели занятие для юных спортсменов на катке Парка Горького

Вместо аплодисментов - приветствие клюшками. На льду Парка Горького - легенды хоккея Вячеслав Фетисов и Илья Ковальчук. Звезды спорта говорят - передавать опыт другим поколениям необходимо. А еще важно, чтобы у каждого был свой кумир, ведь это помогает стремиться к победам.

"Валерий Харламов, когда я был совсем мальчишкой, приехал во двор, где жил его дед. И мне посчастливилось там тоже в соседнем подъезде с моей семьей проживать. Подошел, поздоровался, потрепал меня по голове. Сказал: "Ну старайся, может, когда-нибудь вместе сыграем". Через 5 лет я вошел в раздевалку команды мастеров 17-летним пацаном, и он меня вспомнил. На самом деле, самое важное, что может быть - отношение больших спортсменов к тем молодым ребятам, которые имеют шанс продолжать их традицию", - отметил Вячеслав Фетисов, двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, депутат Госдумы.

На льду раскрывают юным хоккеистам все секреты своего успеха.

"Перед игрой у каждого свой рацион. Я постоянно ел макароны с курицей за 3-4 часа до матча. а перед самой игрой уже старался ничего не кушать. Хотя есть ребята, кто ест кашу овсяную или быстрые углеводы какие-то", - рассказал Илья Ковальчук, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира по хоккею.

Сегодня, говорят легенды хоккея, для успеха есть все. Главное - желание и труд.

"Чем я им завидую сейчас - это их условия, где они могут тренироваться и готовиться практически в каждом районе Москвы", - добавил Ковальчук.

И вот самый долгожданный момент. Дружеская игра. Команда Фетисова против команды Ковальчука. Небольшие наставления, и Илья Ковальчук вбрасывает шайбу на лед. Первый гол. Потом еще один в другие ворота. В итоге - дружеская ничья.

Праздник для начинающих хоккеистов организовало российское общество "Знание". И это первая встреча в подобном формате. Такие мероприятия "Знание" будет проводить и в других областях , чтобы молодое поколение постигало вершины мастерства на опыте профессионалов. Так, в январе свои двери для юных дипломатов откроет Министерство иностранных дел.