Совфед на заключительном заседании рассмотрел ряд законопроектов

В Совете Федерации в пятницу подвели итоги уходящего года. На заключительном заседании осенней сессии сенаторы также рассмотрели ряд законопроектов.
В частности, ужесточили наказания за вооруженный мятеж и вовлечение детей в совершение преступлений. За неоднократную продажу вейпов несовершеннолетним грозит штраф до 80 тысяч рублей и исправительные работы. Также выросли штрафы для автомобилистов - за превышение скорости, проезд на красный и непристегнутые ремни. На особом контроле остается поддержка участников СВО и их близких.
"Мы продолжим эту работу, в том числе по вопросам реабилитации, трудоустройства, получения образования и обеспечения жильем. Прошу каждого сенатора держать эти вопросы в своих регионах на личном контроле. Важно, что в нашей команде есть сенаторы-участники СВО, которые уже активно включились в парламентскую деятельность. Они как никто знают, что нужно делать и как нужно делать", - отметила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.