Совфед на заключительном заседании рассмотрел ряд законопроектов

В Совете Федерации в пятницу подвели итоги уходящего года. На заключительном заседании осенней сессии сенаторы также рассмотрели ряд законопроектов.

В частности, ужесточили наказания за вооруженный мятеж и вовлечение детей в совершение преступлений. За неоднократную продажу вейпов несовершеннолетним грозит штраф до 80 тысяч рублей и исправительные работы. Также выросли штрафы для автомобилистов - за превышение скорости, проезд на красный и непристегнутые ремни. На особом контроле остается поддержка участников СВО и их близких.