Подавший на дочь в суд Петросян перепутал ее имя

На днях появилась информация, будто Евгений Петросян решил выписать из столичной квартиры свою старшую дочь Викторину. Женщине 56 лет, она появилась на свет в первом браке юмориста. Речь идет о квартире размером 34 квадратных метра, расположенной на Ростовской набережной в Москве. Ее стоимость оценивается примерно в 20 миллионов рублей.

Примечательно, что после развода с Еленой Степаненко оборвалась связь Евгения Петросяна и с дочкой Викториной. Говорят, она не приняла новую избранницу отца, молодую помощницу Татьяну Брухунову. Нет у нее якобы желания знакомиться и с братом Ваганом и сестрой Матильдой, которых та родила юмористу. Викторина встала на сторону мачехи Елены Степаненко.

Сообщается, что поначалу Евгений Петросян переживал из-за обиды Викторины, но потом смирился. Друзья и поклонники и вовсе убеждены, что союз с Татьяной Брухуновой положительно отразился на юмористе: он стал регулярно заниматься спортом, следит за здоровьем, стал стильно одеваться.

"Я обоснованно предположу, что такие действия сейчас по снятию с регистрационного учета своей дочери связаны с потребностью продать эту недвижимость. Также одной из причин может быть составление завещания. Я думаю, что Евгений Ваганович оберегает тех своих членов семьи, возможно, которые могли бы столкнуться с какой-то проблемой, и делает это сейчас самостоятельно", - прокомментировала решение Петросяна судиться с дочкой адвокат Елена Сенина.

Кстати, как утверждает "Пятый канал", подать заявление с первого раза у юмориста не получилось. Он неправильно написал имя собственной дочери: вместо Викторины подал в суд на Викторию. Однако Петросян быстро исправил ошибку и все равно зарегистрировал документ.

"Явно Татьяна Брухунова накрутила Петросяна о том, что эту квартиру всегда можно сдать. Потому что небольшие квартиры, естественно, пользуются большей популярностью, их проще всего сдавать. Хотя ей и ее детям досталось уже немало наследства. Практически все наследство Петросяна ушло к Брухуновой", - предположила светский обозреватель Светлана Рябкова.