Финал образовательной программы "Урбан Лидер" прошел в столице

В Москве прошел финал флагманской образовательной программы "Урбан Лидер. СТАРТ". Она разработана специалистами кадровых сервисов правительства Москвы.

Главная цель - подготовка перспективных руководителей для городских структур. В течение этого года обучение прошли более двух с половиной тысяч человек. Они знакомились с опытом ведущих экспертов, осваивали современные технологии управления и подходы для эффективного решения задач развития мегаполиса.

"Мы развиваем базовые управленческие компетенции. Это делегирование, планирование, контроль. Основной акцент делаем на управление командой. Потому что только вместе с командой можно достичь наиболее высоких результатов и тех амбициозных целей, которые ставит перед нами наше руководство", - отметила Светлана Коричева, руководитель программы.