ЦБ сохранил ключевую ставку и смягчил сигнал по дальнейшим шагам

Центральный банк России объявил о сохранении ключевой ставки на уровне 21%. При этом ведомство подчеркнуло, что смягчило сигнал по дальнейшим шагам: теперь будет оценивать целесообразность повышения на ближайшем заседании. Также в ЦБ заявили, что произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке.

Этому способствовали автономные от денежно-кредитной политики факторы. По оценке Банка России, с учетом значительного роста процентных ставок для конечных заемщиков и охлаждения кредитной активности достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели, несмотря на повышенный текущий рост цен и высокий внутренний спрос.

Согласно прогнозу Центробанка, годовая инфляция снизится до 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.

Ранее лидер "Справедливой России" Сергей Миронов набросился с критикой на главу Центробанка Эльвиру Набиуллину. Во время подхода к журналистам после заседания нижней палаты парламента депутат усомнился в адекватности Набиуллиной из-за политики Банка России. По мнению Миронова, повышение ключевой ставки "гробит экономику" страны, не давая поднимать уровень ВВП.