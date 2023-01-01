Обвинение запросило для певца Шарлота* 7,5 лет тюрьмы

Прокурор Владислав Кутузов запросил наказание в виде семи лет пяти месяцев колонии общего режима и штраф в размере 299 тысяч рублей для певца Шарлота* (настоящее имя Эдуард Шарлот) по делу о реабилитации нацизма и нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, сообщает ТАСС.

Напомним, В 2023 году Шарлот* демонстративно сжег свой паспорт гражданина Российской Федерации, глумился над символами победы в Великой Отечественной войне и над религиозными символами, негативно отзывался о русскоязычных.

Против него возбудили уголовное дело по статьям о реабилитации нацизма, оскорблении чувств верующих, унижении человеческого достоинства по признакам национальности с угрозой применения насилия с использованием сети Интернет.

Певец еще до вынесения приговора пытается смягчить свою участь — он извинился перед патриархом Кириллом и верующими за оскорбления и пообещал участвовать в культурных мероприятиях РПЦ. Шарлот* также попросил прощения за то, что он ранее разорвал изображение с главой государства, заявив, что Владимир Путин – человек с большой буквы.

* лицо, включенное Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов