Здание администрации в Островском. Бойцы группировки "Восток" прикрепляют к оконному проему российский флаг. Этот поселок в Донецкой республике, а еще Успеновка и Новопустынка полностью освобождены. Все имели важное значение. И взяв их под контроль, российские войска открыли себе дороги на севере - к Курахову. И на юг - к Великой Новоселке. То есть последним оплотам ВСУ на юге Донбасса.

Противник прекратил сопротивление и в соседней Ильинке. Наши бойцы выкуривают из подвалов остатки бандеровцев. Вот один из них в панике пытается бежать. Но, очевидно, не знает куда. Зачистка меж тем идет своим чередом.

В Курахове ВСУ бросили позиции в городских кварталах. И буквально отползли в промзону на территорию рядом с Кураховской ТЭС. Это значит, что весь центр и микрорайон "Южный" - в руках российских штурмовиков. И не имея больше тыловой поддержки и возможности контратаковать, у боевиков остается только два пути. Сдаться или умереть в подвалах под завалами из кирпича и бетона.

А это отбитые у националистов окопы и захваченные трофеи. Вот новенькие "Джевелины". Рядом - выстрелы к автоматическому гранатомету. И еще – станковый крупнокалиберный пулемет. Кстати, снаряженный. Выпустить всю очередь боевики не усели. Троих, которые прятались в блиндаже, штурмовики ликвидировали в ходе зачистки.

И такая картина сегодня по всему участку. От кураховского направления до красноармейского. Каждый день в Донбассе сгорают миллионы долларов и евро, выделенных Госдепом и Брюсселем.